Студенты Подмосковья разрабатывали дизайн цифровых продуктов

На этапе чемпионата «Профессионалы» соревновались в знании айдентики

На региональном этапе чемпионата «Профессионалы» в области графического дизайна в Московской области участники продемонстрировали свои навыки и таланты в шести ключевых модулях, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Здесь создавали уникальные концепции для айдентики и брендирования, разрабатывали дизайн многостраничных изданий и интерактивных продуктов, занимались дизайном полиграфической рекламной продукции, работали над дизайном упаковки, цифровых продуктов и управлением персональными трансформациями.

По итогам проведения чемпионата места распределились следующим образом: 1 место заняла Екатерина Венчугова, колледж «Подмосковье», 2 место получила Анастасия Крюкова, Технологический университет, а 3 место досталось Дарье Узбековой, Воскресенский колледж.

Победителя регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» подготовила Людмила Дудукина Людмила, мастер производственного обучения колледжа «Подмосковье».

«Поздравляем призеров и желаем удачи Екатерине Венчуговой на следующем этапе чемпионата», — добавили в пресс-службе ведомства.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.