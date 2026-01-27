Студенты Подмосковья расчистили снег у 180 социальных объектов 27 января

Более двух тысяч студентов и 300 сотрудников колледжей и техникумов Подмосковья 27 января приняли участие в расчистке снега у 180 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В акции по уборке снега участвовали студенты и сотрудники колледжей и техникумов региона. Они очистили территории школ, детских садов, поликлиник, больниц, пансионатов, пунктов скорой помощи, остановок общественного транспорта, наземных переходов, парков, мемориалов, памятников, стадионов, а также подходы и стоянки у храмов.

Волонтеры колледжа «Коломна» убрали снег с трамвайных и автобусных путей, городского парка Мира и парка 50-летия Октября. Студенты и преподаватели Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко расчистили территорию детского сада, включая игровые площадки, тропинки и подходы к эвакуационным дверям.

Студенты Павлово-Посадского техникума помогли двум корпусам школ №3 и 9, а также детскому саду «Тополек». Волонтеры Дмитровского техникума работали на территориях образовательных и социальных учреждений в Дмитрове, Новосинькове, Дубне и Запрудне. Студенты Можайского техникума очистили территорию детского сада №13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.