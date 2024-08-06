Студенты Подмосковья проводят Всероссийскую акцию «Поклонимся великим тем годам»

С января по ноябрь студенческие отряды Московской области проводят Всероссийскую патриотическую акцию «Поклонимся великим тем годам», посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной Войны. На данный момент в ней приняли участие уже более 10 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

«Акция делится на два этапа: просветительский и трудовой. Студенты организовывают лекции, викторины и квизы в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях, а также приводят в порядок памятники, военные мемориалы, скверы, навещают ветеранов Великой Отечественной войны. На территории Московской области акция проходит уже четвертый год и всегда привлекает много активистов. Радует, что у нас такая неравнодушная молодежь, которая чтит подвиг наших героев и защитников, сохраняет историческую память», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

В рамках акции в Санкт-Петербурге и Крыму были организованы масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию окончания Крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. Студенты со всей России показывали творческие номера. Так Марина Тютнева, командир штаба студенческих отрядов Щелковского колледжа, заняла 2 место на вокальном конкурсе, прошедшем в Крыму.

«Поклонимся великим тем годам» — прекрасная важная акция, которая объединяет молодежь. Ежегодно студенческие отряды Московской области проводят ее, чтобы почтить память тех, кто сражался за наше будущее. Очень важно просвещать ребят помладше, рассказывать им о героическом прошлом нашей страны», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области, Павел Ковалев.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5 тыс. человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.