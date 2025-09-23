Студенты Подмосковья привезли 6 наград с фестиваля «Российская студенческая весна»

В Ставрополе прошел Всероссийский этап конкурса «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Национальный финал собрал 2 тыс. обучающихся из 70 регионов России.

По итогам конкурса от Московской области лауреатами 2 степени стали:

Карина Алефирова (Наро-Фоминский техникум) в номинации «Художественное слово»;

Хореографический коллектив «Славянский Лик» (Губернский колледж) в номинации «Народный танец»;

Ольга Учаева (филиал ГСГУ — Колледж педагогики и искусства) в номинации «Современный танец»;

Пепо Акопян (Мытищинский колледж) в номинации «Ударные инструменты».

Лауреатства 3 степени удостоены:

Кирилл Бахнаков (филиал ГСГУ — Колледж педагогики и искусства) в номинации «Театр малых форм»;

Екатерина Макаренко (колледж «Подмосковье») в номинации «Фронтовая песня».

Участники фестиваля представили на оценку экспертному совету не менее 1 000 конкурсных работ в более чем 50 номинациях. Экспертный совет включал в себя более 70 членов жюри — авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации.

Конкурсная программа фестиваля прошла в период с 16 по 20 сентября 2025 года и включала в себя 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

Фестиваль стал важным событием для молодежи, предоставив возможность продемонстрировать свои таланты и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Студенты из Подмосковья показали высокие результаты, подтвердив статус региона как одного из лидеров в сфере творческого образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.