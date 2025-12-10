Студенты Подмосковья приняли участие в акции «Спасибо Героям»

В рамках Дня Героев Отечества студенты всех подразделений колледжа «Подмосковье» приняли участие в акции «Спасибо Героям». В рамках этой инициативы они написали письма солдатам, находящимся на лечении в госпитале в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Эти письма стали символом поддержки и признательности защитникам Отечества за их героизм и самоотверженность. Бойцы, проходящие реабилитацию в госпитале после ранений, выразили благодарность студентам за теплые слова и внимание. Они отметили, что поддержка соотечественников придает им сил и укрепляет веру в победу.

В ведомстве отметили, что в Московской области в мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества, приняли участие более 450 тысяч студентов, школьников, советников по воспитанию, педагогов и родителей. Советники директоров по воспитанию и руководители первичных отделений Движения Первых вместе с обучающимися школ и учреждений СПО разработали и разместили в социальных сетях игры по станциям, в которых каждая точка — это улица, названная в честь Героя Отечества. На классных встречах участники и представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции рассказывали школьникам и студентам о важности этой даты, делились своими знаниями и опытом.

Вместе со школьными музеями и педагогами обучающиеся организовали выставки «Герои моей малой родины», где представили экспонаты — фотографии, книги, награды, — рассказывающие о жизни и подвигах земляков. На дискуссионной площадке «Герои страны: история и современность» школьники и студенты представили проекты о героях Отечества, чьи судьбы произвели на них сильное впечатление и стали примером для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.