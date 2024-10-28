Студенты Подмосковья принимают участие в финале «Абилимпикс-2024»

В выставочным центре «Гостинный двор» проходит X Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс-2024», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии от профессионального колледжа «Московия» принимают участие студенты и специалисты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по следующим компетенциям: «Электропривод и автоматика» — Михаил Шелестов; «Сварочные технологии» — Кирилл Шевченко; «Мастер по приготовлению пиццы» — Иван Роднов; «Архитектор будущего- нейросетевое искусство» — Дмитрий Остриков, Александр Мушковец.

Директор «Московия» Андрей Гречанников пожелал участникам удачи. «Важность чемпионатного движения „Абилимпикс“ заключается в возможности помочь людям с ограниченными возможностями здоровья изменить свою жизнь, осознанно выбрать профессию, востребованную на рынке труда, получить высокооплачиваемую работу», — сказал Гречанников.

В ходе соревнований участники демонстрируют профессиональные навыки, умения, мастерство, применимые в определенной сфере профессиональной деятельности и направленные на развитие творческих способностей и адаптацию к жизни в обществе.

Награждение победителей и призеров состоится на торжественной церемонии закрытия 29 октября 2024 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что в России чемпионаты «Абилимпикс» проводятся с 2015 года и количество участников чемпионата выросло с 254 до 120 тысяч человек, в настоящее время движение охватило все регионы нашей страны. Ежегодно расширяется спектр профессий и специальностей, которые может получить любой человек с инвалидностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.