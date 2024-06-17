Студенты Подмосковья представили исследовательские работы в научных областях

На базе структурного подразделения № 1 колледжа «Подмосковье» прошла ежегодная научно-практическая конференция студентов «Путь к успеху — 2024». В рамках мероприятия, организованного в формате круглого стола, 42 победителя заочного тура представили перед компетентным жюри свои исследовательские работы по разнообразным направлениям науки, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конференция включала в себя 6 секций, каждая из которых была посвящена отдельной области знаний: «Математика, информатика, физика и астрономия» — победителем стал Дмитрий Рехин под руководством Андрея Петровского; «Биология, география, химия, экология» — победу одержала Кира Зайко (научный руководитель Марина Тараканова); «Филология и иностранные языки» — победителями стали Антон Иванов и София Смоленская (научные руководители Светлана Дьякова и Лариса Захарова); «Культурология, краеведение, история» — победитель Екатерина Черемушкина (научный руководитель Виктория Пономарева); «Обществознание, экономика и право» — победил Антон Рысев (научный руководитель Алина Мазурина); «Специальные дисциплины» — победитель Татьяна Ширикова (научный руководитель Оксана Рукасевич).

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и активно участвовали в дискуссиях, выдвигая интересные идеи и решения. Во время подсчета баллов и оценки выступлений студенты, специализирующиеся на «Защите в чрезвычайных ситуациях» под руководством Василия Сенникова, провели мастер-класс, демонстрируя техники аварийно-спасательных работ на высоте.

«Мы выражаем благодарность всем участникам и их научным руководителям за вклад в развитие научного потенциала молодежи и поздравляем победителей и призеров конференции, желая им дальнейших успехов в профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.