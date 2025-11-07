Студенты Подмосковья посетили с экскурсией офис компании «Яндекс»

6 ноября студенты Ногинского колледжа посетили с экскурсией офис компании «Яндекс». Визит стал уникальной возможностью для молодых людей погрузиться в мир технологий и узнать больше о том, как работают лидеры цифровой экономики, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках насыщенной программы участники посетили Яндекс Музей, где познакомились с историей компании, ее ключевыми достижениями и инновационными разработками. Затем состоялась лекция, посвященная искусственному интеллекту, где специалисты Яндекса осветили последние тренды, области применения и перспективы развития этой технологии, предоставив студентам возможность задать вопросы и получить ответы от профессионалов.

Завершилась поездка экскурсией по рабочим пространствам офиса Яндекса, где студенты смогли увидеть повседневную атмосферу компании, оценить ее корпоративную культуру и узнать о структуре работы.

«В музее Яндекса нам провели экскурсию по истории эволюции вычислительной техники. Так же мы узнали об истории создания Алисы, нам показали офис, место работы сотрудников Яндекса. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Спасибо большое организаторам и спикерам за старания», — поделилась Валерия Тюменцева, обучающаяся по специальности «Информационные системы и программирование».

В ведомстве отметили, что поездка была призвана не только показать изнутри одну из ведущих российских компаний в отрасли информационных технологий, но и вдохновить студентов на новые идеи и помочь им в определении своих будущих карьерных путей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.