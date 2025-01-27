Студенты Подмосковья поговорили о вреде курения

В колледже «Энергия» прошли интерактивные мероприятия, посвященные актуальной теме электронных сигарет и их влиянию на здоровье молодежи. Встречи состоялись на площадках колледжа в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

На занятиях обсуждались вопросы популярности вейпов среди молодых людей, их негативного влияния на здоровье и ответственности за покупку и использование электронных сигарет несовершеннолетними. Особое внимание уделили тому, как реклама и социальные сети формируют ложное представление о «безопасности» вейпов. Студенты активно участвовали в обсуждениях, делились своим мнением и задавали вопросы.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья прошли дополнительные беседы. Преподаватели подробно рассказали о разрушительном воздействии табака на организм, после чего учащиеся обсудили, что мотивирует людей к курению, и пришли к выводу, что вредные привычки не стоят тех последствий, которые они несут для здоровья.

Тем временем в колледже началась подготовка к национальному конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс». Особое внимание уделено направлению «Поварское искусство». Со студентами занимаются опытные преподаватели Реутовского подразделения колледжа Наталья Глотова и Надежда Иосифиди, которые не раз добивались побед со своими воспитанниками.

Директор колледжа Константин Подоляк подчеркнул важность этого конкурса, отметив, что он помогает раскрывать потенциал студентов с ограниченными возможностями здоровья, вдохновляет их на новые достижения и дает возможность показать свои уникальные способности. Он пожелал участникам успехов в предстоящих испытаниях.

Колледж продолжает активно развивать инициативы, направленные на формирование здорового образа жизни и поддержку профессиональной самореализации студентов, отметили представители учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.