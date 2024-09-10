Студенты Подмосковья почтили память жертв фашизма

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Ко дню памяти жертв фашизма в структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа колледжа «Энергия» прошел ряд мероприятий, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В библиотеке состоялся урок мужества; студенты-первокурсники приняли участие в викторине «Юные герои большой войны»; организована выставка книг; на информационных терминалах в отделениях колледжа размещена видеоинформация о пионерах героях с краткой биографией, описанием подвигов.

В ходе классных часов студенты прослушали рассказ о жизни горожан и подвигах героев России во время Второй Мировой войны.

Для практикантов были проведены уроки и организованы просмотры фильмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.