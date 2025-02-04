Студенты Подмосковья почтили память жертв блокады Ленинграда

В течение недели студенты подмосковного колледжа «Энергия» принимали участие в мероприятиях, посвященных героическим датам истории. В учебных корпусах Реутова, Балашихи и Богородского округа прошли внеклассные занятия, на которых первокурсники вспомнили о трагических событиях Второй мировой войны, обсудили значение освобождения Ленинграда от блокады и почтили память жертв Холокоста, сообщила пресс-служба министерства образования московской области.

В колледже организовали классные часы, кинопоказы, выставки и тематические акции. В холлах звучала военная музыка, в том числе 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая символом блокадного Ленинграда. Студенты совместно с преподавателями создавали стенды, посвященные подвигу ленинградцев, писали письма военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО.

Первокурсники направлений «Пожарная безопасность», «Мастер мебельного производства» и «Электромонтеры по ремонту электросетей» стали участниками районной акции «Блокадный Ленинград глазами молодёжи» на площади Победы. В ходе мероприятия они узнали о жизни осажденного города, Дороге жизни и мужестве жителей, переживших голод, холод и постоянные бомбежки.

Погрузиться в атмосферу военного времени помогли экскурсии по интерактивным локациям, где были воссозданы сцены из жизни блокадного Ленинграда. Студенты увидели полевой госпиталь, тематические выставки и даже попробовали 125 граммов хлеба — символ минимального пайка, выдаваемого жителям во время блокады. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших.

Также в рамках недели памяти прошел волейбольный турнир, посвященный 81-й годовщине освобождения Ленинграда. В соревнованиях приняли участие команды студентов разных курсов. Победу одержала команда «Зефир» (3 курс), а второе место заняла команда «Тюмень» (1 курс). Спортсменов наградили представители «Молодой Гвардии» Московской области.

Итоги недели подвел директор колледжа Константин Подоляк, обратившись к студентам с напутствием: «Мы обязаны ценить мир, видеть друг в друге человека и никогда не допустить повторения тех страшных событий».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.