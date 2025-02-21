Студенты Подмосковья побывали на производственных площадках ООО «Биннофарм Групп»

19 февраля обучающиеся группы 421Н по направлению подготовки 15.01.35 «Мастер слесарных работ» посетили одну из производственных площадок ООО «Биннофарм Групп», завод АО «Алиум», п. Оболенск, который выпускает твердые лекарственные формы — таблетки, капсулы и саше, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Для ребят была организована экскурсия по производству: продемонстрированы лаборатории, залы с высокотехнологичным оборудованием. Обучающиеся увидели весь процесс создания лекарств изнутри, познакомились с условиями труда, пообщались с сотрудниками завода.

В ходе встречи, студентам была предложена возможность организации дуального обучения, трудоустройства и карьерного роста по профессии «Мастер слесарных работ». Это так же стало возможным, благодаря новой форме взаимодействия образовательных организаций и работодателей — профессионалитет, реализуемой в нашем колледже.

Завод АО «Алиум» продолжит свое дальнейшее сотрудничество с ГАПОУ МО «Губернский колледж», в рамках организации производственной практики в апреле этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.