Студенты Подмосковья передали помощь российским военным

Помощь от студентов включала в себя маскировочные сети и мишек-талисманов. Полученные посылки были с благодарностью встречены на передовой, а военнослужащие прислали фотографии с мест службы.

С начала специальной военной операции студенты ГСГУ изготовили около 60 камуфляжных покрытий. Эти сети уже не раз помогали защитникам от ударов беспилотников и другой вражеской техники.

«Мы гордимся тем, что наша работа помогает защитникам. Это маленький вклад, который мы можем внести для поддержки наших бойцов», — отметил представитель университета. Он также добавил, что работа по сбору гуманитарной помощи для защитников Донбасса в университете будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.