Студенты Подмосковья передали помощь российским военным
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Студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета передали очередную партию гуманитарной помощи российским военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Помощь от студентов включала в себя маскировочные сети и мишек-талисманов. Полученные посылки были с благодарностью встречены на передовой, а военнослужащие прислали фотографии с мест службы.
С начала специальной военной операции студенты ГСГУ изготовили около 60 камуфляжных покрытий. Эти сети уже не раз помогали защитникам от ударов беспилотников и другой вражеской техники.
«Мы гордимся тем, что наша работа помогает защитникам. Это маленький вклад, который мы можем внести для поддержки наших бойцов», — отметил представитель университета. Он также добавил, что работа по сбору гуманитарной помощи для защитников Донбасса в университете будет продолжена.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.