Студенты Подмосковья обсудили современные тенденции в мире моды и стиля

В честь Всемирного дня красоты в колледже «Подмосковье» прошел классный час на тему: «Красота спасет мир!», который проходил в формате дискуссии, где каждый участник мог высказать свое мнение и поделиться своими мыслями о красоте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Мероприятие началось с краткого исторического экскурса, посвященного истории развития индустрии красоты. Затем студенты обсудили современные тенденции в мире моды и стиля, а также значение красоты в современном обществе. В ходе обсуждения были подняты такие вопросы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в создании современного образа.

По завершении классного часа студенты получили подарочные наборы от партнера — академии «Estel».

Мероприятие стало отличной возможностью для обмена опытом и идеями, а также вдохновило студентов на дальнейшее развитие своих профессиональных навыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.