сегодня в 14:30

Студенты Подмосковья могут поучаствовать в хакатоне по созданию сервисов для МАХ

Участникам предстоит собрать команду до трех человек и разработать чат-бот или мини-приложение для мессенджера MAX. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Команде необходимо предложить свои решения в формате чат-бота или мини-приложения по одному из направлений:

На треке «Цифровизация» участникам предстоит создать сервисы для организации учебного процесса и внеучебной деятельности вузов;

«Социальный» трек — необходимо разработать решения для цифровой доступности и инклюзии, экологии, кибербезопасности, здоровья, культуры и просвещения;

Трек «Эффективность» — создать сервисы для управления задачами и рабочими процессами.

Отборочный этап пройдет в онлайн-формате, финал состоится в Москве 30 ноября. Лучшие 54 команды попадут в финал и презентуют свои решения экспертам VK.

Регистрация открыта до 7 ноября на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.