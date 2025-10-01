Студенты Подмосковья и школьники ЛНР подписали соглашение о дружбе

В рамках празднования Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией состоялся культурный телемост, который объединил студентов Центра информационно-технологической подготовки подмосковного колледжа «Энергия» и учащихся Золотовской школы № 4 им. Р. Салькова города Золотое Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе мероприятия участники поздравили друг друга с важным для обеих сторон событием, исполнив Государственный гимн Российской Федерации и Гимн Луганской Народной Республики. Это символическое действие стало важным моментом, подчеркивающим единство и взаимопонимание между молодыми людьми из разных регионов.

Одним из ключевых моментов телемоста стало подписание документа о побратимстве между подмосковным колледжем «Энергия» и Золотовской школой № 4. Данное соглашение открывает новые горизонты для сотрудничества, включая обмен опытом и идеями, а также организацию совместных мероприятий, направленных на развитие культурных и образовательных связей.

Представители обеих образовательных учреждений выразили уверенность в том, что это сотрудничество станет основой для дальнейшего взаимодействия и укрепления дружеских отношений между молодежью из разных регионов. В будущем планируется проведение различных инициатив, направленных на расширение горизонтов знаний и культурного обмена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.