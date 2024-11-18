Студенты Павловского Посада подискутировали на тему «Искусственный интеллект и человек»

Тема обсуждения «Искусственный интеллект и человек» — вызвала живой интерес среди студентов и преподавателей. Участники рассуждали о влиянии ИИ на нашу жизнь, о его роли в образовании, медицине и других сферах.

Педагоги подчеркнули как возможности, так и вызовы, которые ставит перед нами развитие технологий. Важно осознанно подходить к вопросам этики и безопасного использования ИИ. Занятия способствовали формированию критического мышления и понимания ответственности каждого в эпоху цифровых технологий.

«Мы благодарим всех участников за активное участие и надеемся продолжить обсуждение таких актуальных тем в будущем», — говорят сотрудники в Павлово-Посадского техникума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.