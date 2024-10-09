Студенты Павлово-Посадского техникума встретили с лидером ВДМОД

В Павлово-Посадском техникуме 9 октября прошла встреча студентов с заместителем руководителя Московского областного регионального отделения ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Ильей Першункиным. Это событие собрало студентов и преподавателей, заинтересованных в патриотическом воспитании и волонтерской деятельности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Илья Першункин поделился своим опытом работы в организации, рассказал о важности волонтерства в обществе и о том, как молодежь может внести свой вклад в поддержание памяти о героях и защите России. Он подчеркнул, что участие в волонтерских проектах не только помогает в развитии личных качеств, но и способствует формированию чувства гражданской ответственности.

Студенты активно задавали вопросы, интересуясь различными аспектами волонтерской деятельности, возможностями участия в проектах и мероприятиях, проводимых организацией.

В завершение встречи была организована дискуссия, в ходе которой ребята делились своими идеями о патриотических акциях и инициативах, которые можно реализовать в техникуме.

Эта встреча стала не только образовательным мероприятием, но и хорошей возможностью для студентов вдохновиться и задуматься о своем месте в обществе, о роли активного гражданства и необходимости участия в жизни своей страны.

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