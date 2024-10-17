Студенты Павлово-Посадского техникума обсудили темы переработки продуктов питания

Актуальные темы, связанные с социальной ответственностью и устойчивым развитием правильного потребления продуктов, обсудили на лектории.

В первой части мероприятия «Фудшеринг волонтерство» студенты познакомились с тем, что такое «Фудшеринг», узнали о его концепции, которая включает в себя: распределение продуктов питания, как правило с истекающим сроком годности, между членами сообщества. Активисты уверены, такая концепция позволяет избежать пищевых излишков и снизить уровень нищеты.

Участники социального форума обсуждали, как данная практика может быть реализована не только в образовательном учреждении, но и в их родных городах. Студенты делились своими мыслями о том, как можно организовать подобные инициативы и привлечь к ним внимание более широкой аудитории.

Во второй части мероприятия прошел кинолекторий, где участники посмотрели документальный фильм, посвященный проблемам пищевых отходов и возможным решениям данной экологической задачи. После просмотра, студенты активно участвовали в обсуждении, делились своими впечатлениями и размышляли о том, как они могут внести свой вклад в решение проблем пищевых отходов в своей повседневной жизни.

Куратор Первички Екатерина Евгеньевна акцентировала внимание на том, что фудшеринг — это не только помощь людям, нуждающимся в еде, но и реальный способ борьбы с экологическими проблемами, возникающими из-за излишков пищи. Также было предложено создать студенческую инициативную группу, занимающуюся фудшерингом в техникуме, что вызвало интерес и поддержку среди первокурсников.

В завершение мероприятия студенты получили возможность задать вопросы и обсудить свои идеи о том, как реализовать задуманные инициативы. Этот день стал важным шагом к формированию активной жизни и социальной ответственности молодых людей, способных не только учиться, но и действовать во благо общества.

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