Студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума посетили сервисно-локомотивное депо «Орехово»

Студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко совершили образовательную экскурсию в сервисно-локомотивное депо «Орехово», входящее в Московское региональное управление сервиса ООО «СТМ-Сервис». Мероприятие было организовано для учащихся 2 курса по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава».

Ребятам рассказали историю зарождения депо и его значения для города Орехово-Зуеве и железнодорожного узла, провели по цехам, познакомили с основными видами подвижного состава, рассказали о технике и технологиях, которые применяются для ремонта вагонов.

Подобные мероприятия помогают студентам не только углубить теоретические знания, но и получить практическое представление о будущей работе, что является важным этапом их профессионального становления.

