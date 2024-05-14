Студенты Орехово-Зуева представят экопроект «Отходы в доходы» на научной премии

Экологический проект студентов Орехово-Зуевского ГГТУ «Отходы в доходы» номинирован на научную молодежную премию. Проект, реализуемый студентами биолого-химического факультета университета, сосредоточен на исследованиях в лаборатории моделирования и проектирования агробиоэкосистем. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках проекта молодые исследователи изучают воздействие отходов сахарного производства на рост и развитие растений гороха, а также проводят работы по улучшению структуры и плодородия почв при выращивании сельскохозяйственных и лекарственных растений. Для расширения своих исследований студенты привлекают эковолонтеров из числа школьников, что способствует повышению общественной осведомленности о проблемах экологии.

Проект «Отходы в доходы» получил возможность стать известным далеко за пределами университета, так как он представлен на конкурсе XIV-й Молодежной премии в области науки и инноваций, проводимом Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС». Проект участвует в научной «Студенческой номинации» этого всероссийского конкурса коротких научно-популярных видеороликов.

Студенты-исследователи, их кураторы, сотрудники биолого-химического факультета и ресурсного центра педагогического образования выражают надежду на успех проекта. Среди них Ольга Мишина, директор регионального центра педагогического образования Московской области, завкафедрой биологии и экологии Ольга Хотулева, доценты Олег Коротков и Ольга Горячева, а также преподаватели Дарья Кузнецова и Роман Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.