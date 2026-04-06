Студенты Одинцовского техникума посетили «Россети МР» в Подмосковье

Студенты Одинцовского техникума 3 апреля побывали на экскурсии в ПАО «Россети Московский регион», а также провели профориентационный классный час для школьников гимназии №11. Ребятам рассказали об инженерных системах и программе «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» посетили предприятие ПАО «Россети Московский регион». Сотрудники компании познакомили их с инженерными системами, включая электроснабжение и электроосвещение, которые обеспечивают работу объектов городской инфраструктуры.

Особое внимание специалисты уделили информационным и слаботочным сетям, системам газо- и водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Экскурсия позволила студентам лучше понять значение инженерных специальностей для создания комфортной и безопасной городской среды.

В этот же день студенты-амбассадоры техникума провели в Одинцовской гимназии №11 Всероссийский классный час «Профессионалитет — ты в хорошей компании». Они рассказали школьникам о кластерах федеральной программы «Профессионалитет», особенностях обучения в техникуме и возможностях совмещать учебу с активной студенческой жизнью.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.