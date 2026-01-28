сегодня в 12:19

Студенты Ногинского колледжа расчистили снег у больницы и детсада в Подмосковье

Студенты Ногинского колледжа 27 января помогли убрать снег на территории Центральной районной больницы и детского сада центра образования «Богородский» в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты Ногинского колледжа 27 января вышли на расчистку снега у социально значимых объектов города. Вооружившись лопатами, они убрали снег на территории Центральной районной больницы и детского сада Центра образования «Богородский».

К акции присоединился заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Он лично помогал студентам, что стало примером для всех участников.

Благодаря совместным усилиям медицинские работники, пациенты и дети получили необходимую поддержку в сложных погодных условиях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.