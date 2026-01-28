Студенты Ногинского колледжа расчистили снег у больницы и детсада в Подмосковье
Фото - © ГБПОУ МО "Ногинский колледж"
Студенты Ногинского колледжа 27 января помогли убрать снег на территории Центральной районной больницы и детского сада центра образования «Богородский» в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации округа.
К акции присоединился заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Он лично помогал студентам, что стало примером для всех участников.
Благодаря совместным усилиям медицинские работники, пациенты и дети получили необходимую поддержку в сложных погодных условиях.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.