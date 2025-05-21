Студенты Ногинского филиала Университета просвещения отправятся в стройотряд

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В Красногорске торжественно открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов. Учащиеся Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» стали участниками мероприятия, сообщили в пресс-службе округа.

Открытие началось с выступления вокально-хорового ансамбля «Знак» Государственного университета просвещения, в состав которого в этот день вошла студентка Ногинского филиала группы Мария Школа. Исполняли гимн РФ.

После официальной части состоялась церемония награждения. Каждому отряду вручили путёвки в летний трудовой семестр. Ребята смогут применить свои знания и навыки на практике.

2025-й — юбилейный для Московского областного регионального отделения. Более 6000 участников студенческих отрядов региона будут трудоустроены этим летом. Самых активных бойцов наградили в этот день за вклад в общее дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор.

«Значит большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.