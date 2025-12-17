Студенты Наро-Фоминского техникума встретились с бойцами Кантемировской дивизии

сегодня в 17:08

Встреча в Наро-Фоминском техникуме собрала студентов, преподавателей и бойцов Кантемировской дивизии, участвовавших в специальной военной операции. Гостем мероприятия стал поэт, музыкант и капитан запаса Дмитрий Юрков.

Студенты и педагоги заранее подготовили гуманитарную помощь: медикаменты, теплые вещи, газовые горелки и продукты. В каждую коробку они вложили письма для бойцов.

Военные поделились историями о службе, рассказали о трудностях фронтовой жизни и подчеркнули важность профессиональных навыков, получаемых в техникуме. Студенты активно задавали вопросы и получали советы от гостей. Бойцы поблагодарили коллектив за поддержку и помощь.

Мероприятие стало уроком мужества и патриотизма, напомнив о важности уважения и поддержки защитников Родины и укреплении связи поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.