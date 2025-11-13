Студенты Наро-Фоминска познакомились с работой архива

Фото - © Территориальный отдел по Наро-Фоминскому г. о. и г.о. Молодёжный ГБУ Московской области «ЦГАМО»

В территориальном отделе по Наро-Фоминскому округу и округу Молодежный ГБУ Московской области «ЦГАМО» состоялся традиционный экскурсионный день, в рамках которого студенты 1 курса Наро-Фоминского бизнес-колледжа смогли познакомиться с историей и современными тенденциями развития архивного дела. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники экскурсии посетили архивохранилище, узнали о составе хранящихся документов, о том, как они обрабатываются, хранятся и используются в повседневной практике. Для будущих юристов вся эта информация оказалась очень полезной.

Кроме того, экскурсантам был проведен историко-архивный урок «Наро-Фоминск в годы войны. Документальное наследие».

Уникальные документы военных лет, подобранные архивистами для выставки, предстали перед ребятами живыми свидетелями прошлого. В них изложена суровая правда тяжелых месяцев оккупации города осенью 1941 года. Фашисты рвались к Москве. На Наро-Фоминском рубеже велись ожесточенные бои. Город очень сильно пострадал. Особенно впечатлили наших юных гостей факты о зверских издевательствах фашистов над мирным населением.

На выставке были представлены также документальные материалы, свидетельствующие о трудовых подвигах жителей по восстановлению Наро-Фоминска после изгнания врага, о величайшем их мужестве и стойкости. Они пережили голод, холод, но подняли город из руин. Яркие контрасты сегодняшнего Наро-Фоминска и Наро-Фоминска в годы войны для всех очевидны.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.