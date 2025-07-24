Студенты Мытищинского филиала МГТУ им Баумана проходят практику в Комлесхозе

С 23 по 25 июля студенты III курса по профилю «Лесное дело» из Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана погружаются в работу ключевых подразделений комитета лесного хозяйства Московской области. В ходе практики ребята имеют уникальную возможность ознакомиться с работой различных отделов, включая охраны, воспроизводства и защиты лесов, а также с процессами документационного обеспечения и кадровой службы. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Лес — это живой организм, а его сохранение и развитие требуют не только знаний, но и искренней вовлеченности. Ваша практика — первый шаг к тому, чтобы стать настоящими профессионалами, способными внедрять инновации, включая искусственный интеллект, в работу лесного хозяйства», — отметил важность практического опыта для будущих специалистов председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Эти слова вдохновили студентов на активное участие в обсуждениях и обмене мнениями о перспективах развития лесного сектора. Они поделились своими впечатлениями о практике, отметив, как учебный процесс в МГТУ помогает им решать реальные задачи.

Специалисты Комлесхоза в свою очередь поделились своим опытом, продемонстрировав, как современные технологии и традиционные методы работы могут эффективно дополнять друг друга для достижения устойчивого управления лесами.

Практика стала не только возможностью применить теоретические знания на практике, но и шансом внести свой вклад в будущее лесов Подмосковья.

Это мероприятие подчеркивает важность взаимодействия образовательных учреждений и государственных структур в подготовке квалифицированных кадров для лесного хозяйства, что является залогом успешного развития данной отрасли в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.

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