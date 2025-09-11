Студенты Мытищинского филиала МГТУ им Баумана проходят практику в Комлесхозе

Группа студентов IV курса по профилю «Лесное дело» из Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана знакомятся с работой ключевых подразделений комитета лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В ходе практики ребята под руководством опытных специалистов-наставников изучают различные аспекты деятельности ведомства по охране, воспроизводству и защите лесов, знакомятся с возможностями новейших технологий, используемых для эффективного управления лесными ресурсами.

Комитет лесного хозяйства Московской области и Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана на протяжении многих лет успешно взаимодействуют в области подготовки квалифицированных кадров. Опыт и знания, полученные в ходе практики, являются прочной основой для будущей карьеры молодых специалистов в интересах развитие лесного хозяйства Подмосковья и других регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.