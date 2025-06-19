Студенты Можайска работают вожатыми в лагерях Подмосковья и Краснодарского края

Этим летом студенты Можайского техникума принимают участие в организации детского отдыха в оздоровительных лагерях. Часть из них отправились в подмосковный лагерь «Литвиново», а другие начали работу в лагере «Искра» в Кабардинке Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Перед началом смены обучающиеся прошли специальную подготовку в Школе вожатых на базе техникума, которая включала в себя обучение методикам работы с детьми, основам безопасности и организации досуга.

«Мы очень рады возможности поработать с детьми и поделиться с ними своими знаниями и опытом», — отметил студент техникума, старший вожатый Даниил Раков.

Работа в детских оздоровительных лагерях — это не только ценный профессиональный опыт, но и возможность внести вклад в яркий и безопасный отдых детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.