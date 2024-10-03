Студенты Московии посетили экскурсию в УМВД по Ленинскому округу

Студенты первого курса профессионального колледжа «Московия» побывали в здании УМВД по Ленинскому городскому округу, в ходе экскурсии ребята смогли более подробно узнать от действующих сотрудников Управления Министерства внутренних дел о том, как проходят процедуры поступления на службу, в чем заключается работа в различных полицейских профессиях и какие социальные преимущества дает служба в МВД, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

На экскурсию были приглашены студенты, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность». Ребята смогли побывать в дежурной части, примерили экипировку полицейских, познакомились со служебными собаками и увидели еще много интересного. Началось мероприятие в актовом зале УМВД с демонстрации фильма о Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя. Далее первокурсникам предоставили возможность спуститься в тир. Продолжилась экскурсия на Аллее Памяти у здания УМВД, где студентам рассказали об истории развития правоохранительных органов в Ленинском округе и о сотрудниках УМВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Мы уже не в первый раз проводим экскурсию для студентов колледжа „Московия“, которым хотим дать максимально четкое представление о работе нашего подразделения и о том, в каких направлениях они могут двигаться, начав свой путь в должности сотрудника управления внутренних дел. Кроме нас, ребята будут общаться с сотрудниками дежурной части, кинологической службы, увидят, как все здесь устроено», — рассказала инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД по Ленинскому городскому округу Анастасия Быкова.

В пресс-службе отметили, что в ходе экскурсии заместитель начальника полиции полковник Жанна Жданова рассказала студентам, как организована работа с поступающей оперативной информацией и задержанными гражданами, продемонстрировала камеры административных задержанных и работу системы ГЛОНАСС.

«Экскурсия оказалась очень увлекательной: было интересно побывать в тире, испробовать на себе вес бронежилета, посмотреть, как все устроено в дежурной части, но главное — мы получили много ценной информации, которая пригодится нам в дальнейшем. Оцениваю это мероприятие на десять баллов из десяти!», — поделился студент первого курса профессионального колледжа «Московия» Антон Николаев.

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