Студенты МГУ посетили R&D-центр «Биннофарм Групп» в Красногорске

Студенты факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова посетили R&D-центр «Биннофарм Групп» в селе Ангелово Красногорского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие стало значимым шагом в образовательном процессе будущих профессионалов в области медицинской науки.

Специалисты «Биннофарм Групп» провели для студентов обзорную экскурсию, в рамках которой ребята узнали об особенностях разработки лекарственных препаратов. Они посетили лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием, и увидели, как создаются новые лекарства.

На площадке R&D-центра студенты факультета фундаментальной и прикладной науки России прошли небольшой практикум. С помощью хроматографа они определили примеси в предложенном лекарственном средстве, а в лаборатории фармацевтической технологии создали таблетированную лекарственную форму.

Такие мероприятия способствуют укреплению связей между образованием и наукой, а также помогают студентам получить практический опыт, который будет полезен в их будущей профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.