Студенты МГУ изучают фармацевтику: практика на производстве в Красногорске

Студенты факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова посетили R&D-центр фармацевтической компании «Биннофарм Групп», который расположен в селе Ангелово городского округа Красногорск, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскурсия по предприятию позволила молодым людям увидеть современную лабораторию, где разрабатываются и производятся лекарственные препараты. Специалисты компании рассказали студентам об особенностях этого процесса.

В рамках практикума участники экскурсии смогли выявить примеси в составе препарата с помощью хроматографа. Также студенты создали таблетированную лекарственную форму в одной из лабораторий предприятия.

Как отметили организаторы, подобная экскурсия оказалась очень полезной для будущих профессионалов в области медицинской науки. Студенты получили возможность увидеть, как создаются лекарственные препараты, и узнать больше о процессе их разработки и производства.

Это не первое посещение студентами МГУ фармацевтического предприятия. Ранее они уже посещали другие компании этой отрасли, чтобы узнать больше о том, как работает фармацевтическая индустрия.

Такие экскурсии помогают молодым людям понять, как устроена фармацевтическая отрасль, и определиться с выбором будущей профессии. Они также способствуют укреплению связей между образовательными учреждениями и предприятиями, работающими в этой сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.