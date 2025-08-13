Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана прошли практику на базе российского ИТ-вендора

Будущие инженеры освоили прикладные навыки по разработке безопасного ПО и защите программных продуктов на базе операционной системы «МСВСфера» от «Инферит ОС» и посетили завод вендора во Фрязино. Идея проекта воплощает стратегию развития ГК Softline и решает проблему дефицита кадров в области ИТ-безопасности.

Практика на технологической базе «Инферит» полноценно погрузила студентов в инженерную и исследовательскую работу. Молодые специалисты решали задачи по анализу защищенности, созданию и поддержке безопасных информационных систем на базе ОС «МСВСфера» в защищенном исполнении. Работа протекала под руководством директора департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит» и старшего преподавателя кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана Максима Фокина.

Все направления ИБ, включенные в программу, ориентировались на то, чтобы студенты научились выявлять недостатки и уязвимости в программных продуктах, собирать информацию по ним и обеспечивать безопасность инфраструктуры разработки.

Как отметили в «Инферит», такой подход — ответ вендора на кадровый дефицит, наблюдающийся сегодня в области информационной безопасности. Потребность в специалистах, способных работать с критически важными ИТ-системами, растет, и важно, чтобы уже при выпуске из вуза молодые инженеры владели реальными рабочими навыками.

По завершении практики для студентов организовали экскурсию на завод «Инферит» во Фрязино. Там они увидели полный цикл разработки и сборки компьютерной техники и серверов. Узнали о принципах импортонезависимого производства и попробовали самостоятельно собрать ноутбуки и ПК «Инферит». В итоге молодые специалисты увидели всю технологическую цепочку производства и поняли, как связаны программные и аппаратные компоненты в защищенных ИТ-решениях.

«Для нас важно, чтобы обучение будущих инженеров не ограничивалось теорией, а практика проходила на современной технологической базе, где студенты могут на деле применить знания, решая реальные задачи. „Инферит“ предоставил такую возможность, и это ценно не только для самих ребят, но и для отечественной инженерной школы в целом. Потому что так мы закладываем основы технологического суверенитета нашей страны, основы инновационного будущего России», — рассказал Андрей Пролетарский, заведующий кафедрой «Компьютерные системы и сети» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Важно, чтобы практика была не формальностью, а реальной возможностью прокачать навыки. Мы даем студентам актуальные задачи, выполнение которых влияет на повышение безопасности программного обеспечения и информационных систем. Благодаря этому через несколько лет на рынок придут специалисты, способные профессионально обеспечивать защиту данных — в интересах государственных структур, госкорпораций и бизнеса», — прокомментировал Максим Фокин, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит», старший преподаватель кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«В то время, как вузы дают теоретическую базу, наша цель — подготовить молодых инженеров к практической работе в реальных условиях. Это инвестиция в будущее ИТ-отрасли и страны в целом, залог технологического суверенитета нашего государства», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«“Инферит» — экосистема из семи направлений: техника, операционная система, информационная безопасность, биллинг, облако, FinOps, система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Студенты получили редкую возможность заглянуть внутрь такого технологического комплекса и увидеть все: от работы с кодом до сборки техники. Надеемся, это укрепит их мотивацию работать в ИТ-отрасли», — подчеркнул Олег Епишин, директор «Инферит Техника».

Совместная работа вендора с МГТУ им. Н. Э. Баумана — важное звено в подготовке высококвалифицированных инженеров. В «Инферит» убеждены, что создание собственной инженерной школы — стратегическая задача как для бизнеса, так и для государства в целом. Сотрудничество с МГТУ им. Н. Э. Баумана — пример, как ИТ-индустрия и образование объединяются ради одной цели: формирования технологического суверенитета страны.