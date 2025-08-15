Студенты МГСУ проходят практику в Управлении технадзора капремонта Подмосковья

В Управлении технического надзора капитального ремонта, подведомственном министерству ЖКХ Московской области, стартовала практика для студентов Московского государственного строительного университета. В течение трех недель ребята будут знакомиться с работой ведомства изнутри и получат первые профессиональные навыки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Трое студентов второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» получают знания в управлении по коммерческой деятельности. Они изучают структуру и внутренние процессы учреждения, особенности планирования и сопровождения контрактов.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Будущая инженер, студентка второго курса по направлению «Промышленное и гражданское строительство», проходит практику в отделе технического обследования. Она уже принимает участие в выездах на объекты, где под руководством экспертов знакомится с процессом оценки технического состояния зданий.

Несмотря на насыщенный рабочий график, специалисты управления находят время, чтобы делиться опытом и вовлекать студентов в реальные процессы.

Такой формат позволяет будущим профессионалам не только увидеть, как работает система, но и почувствовать свою причастность к важному делу — модернизации и развитию инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.