Студенты медицинского колледжа провели выездную проверку здоровья

Студенты, волонтеры — медики Красногорского филиала Московского областного медколледжа провели терапевтическую выездную проверку здоровья для сотрудников управления соцразвития, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Участниками акции стали более 80 человек.

В рамках мероприятия была возможность пройти анкетирование, пульсоксимитрию, антропометрию, определить уровень глюкозы и холестирина в крови, измерить артериальное давление и получить информационные материалы.

Проверки здоровья проводятся в рамках Всероссийской программы по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.