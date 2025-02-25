Студенты медицинского колледжа Подмосковья побывали в Рузской больнице

Посещение поликлинического подразделения — важная часть практической подготовки будущих медсестер и медбратьев, которая предоставила возможность увидеть, как теоретические знания, полученные в учебном заведении, применяются в реальной профессиональной практике.

«В Рузской больнице для только вышедших из медучреждения средних медицинских сотрудников предусмотрены меры социальной поддержки, например, наставничество — программа направлена на то, чтобы помочь молодым специалистам адаптироваться к работе в реальных условиях, освоить практические навыки и повысить уверенность в своих силах. Дополнительно, молодые медики получают доплату в размере 7 000 рублей в течении трех лет после окончания медучреждения, а также социальную доплату — 30 000 рублей», — рассказал студентам исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Таганов.

Вместе со старшей медицинской сестрой поликлиники № 1 Оксаной Игнатовой будущие медики прошлись по помещениям поликлиники, осуществили забор венозной крови под руководством медицинской сестры процедурной, сняли электрокардиограмму своему же одногруппнику, познакомились с работой кабинета физиотерапии, поучаствовали в приеме врача-терапевта участкового, где им показали тонкости заполнения медицинской документации, а так же ознакомились с процессом снятия и цифровой обработки рентгенологического исследования пациента. Такое взаимодействие между теоретическим обучением и практическим опытом не только углубляет знания студентов, но и вдохновляет их на дальнейшее профессиональное развитие в сфере здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.