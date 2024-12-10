Студенты Луховицкого техникума приняли участие в гражданско-патриотическом форуме

Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума из числа молодежного парламента и РССМ Дмитрий Захаров и Александр Дергачев приняли участие в III межрегиональном гражданско-патриотическом форуме «Патриот это — Я». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году форум собрал активистов со всего Подмосковья, других регионов, а также Республик Беларусь и Абхазия. Для всех участников форума была организована экскурсионная программа. Каждый мог пообщаться с интересными спикерами и познакомиться с интерактивной выставкой, которая была направлена на патриотическое воспитание.

Свои стенды представили региональные отделения «Юнармии», «Движения Первых», ВСКС, центр «Авангард», Волонтеры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ, поисковые отряды Московской области, Парк «Патриот», патриотический клуб «ЯРОПОЛК». Студенты Луховиц приняли участие в различных активностях и пообщались с интересными спикерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.