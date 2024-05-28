Студенты Луховиц стали призерами чемпионата «Абилимпикс» в двух компетенциях

Студенты Луховицкого авиационного техникума заняли призовые места на X Московском областном чемпионате «Абилимпикс-2024» по 3 компетенциям. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Павел Коковкин занял второе место в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Его наставник, опытный специалист Александр Комаров, помогал студенту в подготовке к соревнованиям и развитии его профессиональных навыков. Благодаря их совместным усилиям Коковкин сумел проявить свои знания и умения в этой сложной области.

Третье место в компетенции «Инженерный дизайн САПР» занял студент Никита Сенин, под руководством наставника Юрия Лабзова. Учащийся продемонстрировал свою способность к творческому мышлению и умение работать с программными системами автоматизированного проектирования. Его достижение является отличным результатом его упорной работы и профессиональной подготовки.

Также участие в соревнованиях принял студент Иван Брысин, который представлял техникум в компетенции «Электромонтаж».

В ходе соревнований Иван продемонстрировал свои знания и навыки в области электромонтажных работ. Его наставник Александр Кокотчиков помогал ему в подготовке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.