Студенты Люберец присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в учебном заведении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По всей стране проходит ежегодная акция „Георгиевская ленточка“, которая является символом памяти, мужества и великой Победы. В рамках акции студенты и педагоги техникума им. Гагарина раздали прохожим на улицах городского округа более ста георгиевских ленточек, а также рассказали о правилах ношения Георгиевской ленты и истории её появления», — отметила советник директора по воспитательной работе Оксана Двухименная.

Она добавила, что пока в людях живут память, гордость и уважение к событиям прошлого, наша страна не может быть побеждена. Подобные мероприятия необходимы, потому что люди не должны забывать, какой ценой завоёвана Победа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.