Студенты Люберец обсудили актуальные вопросы внешней и внутренней политики

Депутаты фракции партии «Единая Россия» Александр Шлапак, Мигран Туманов и Виктор Худяков встретились со студентами техникума экономики и права Люберец в рамках проекта «Разговор на равных», сообщает пресс-служба администрации округа.

«На встрече со студентами обсудили актуальные вопросы внешней и внутренней политики, а также меры поддержки студентов, которые инициировала партия «Единая Россия». О последних подробно рассказал муниципальный координатор проекта «Моя карьера с Единой Россией» Мигран Туманов. Ребята целеустремленные, с активной гражданской позицией. Рад, что в нашем округе подрастает новое поколение, которое будет определять судьбу России в будущем», — отметил руководитель фракции партии в совете депутатов Александр Шлапак.

Партийцы также пригласили студентов на ярмарку вакансий, которая пройдет 24 января в 15:00 во Дворце спорта «Триумф». На мероприятии местное отделение «Единой России» совместно с областным центром занятости населения поможет учащимся образовательных учреждений найти профориентационные практики, а также проконсультирует всех, кто находится в поисках работы.

Подобные встречи проводятся регулярно. Накануне партийцы совместно с ветераном СВО провели для люберецких школьников урок мужества. Он состоялся в Кадетской школе и был посвящен освобождению Московской области от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.