Студенты Ликино-Дулевского колледжа прошли курс «Ратной смены» в Орехово-Зуевском округе

сегодня в 16:53

Студенты Ликино-Дулевского политехнического колледжа в Орехово-Зуевском округе 14 и 15 февраля прошли обучение по курсу «Ратная смена», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия для студентов провела команда 704-К Фонд «С» (Боевое Братство Z) в рамках проекта «Ратная смена». Программу разработали сотрудники спецназа ФСБ и ССО.

Организаторами мероприятия выступили активисты «Волонтерской роты Боевого братства» Подмосковья. В ходе курса участники освоили основы владения огнестрельным оружием, технику безопасного обращения с ним, а также навыки быстрой оценки ситуации и принятия решений в критических обстоятельствах.

Студенты также обучались оказанию первой помощи пострадавшим и действиям в чрезвычайных ситуациях, развитию устойчивости к стрессу. По итогам курса и успешной сдачи нормативов участники смогут получить сертификат от Фонда поддержки ветеранов боевых действий управления специальных операций «С» ЦСН ФСБ России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.