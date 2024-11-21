Студенты Красногорского колледжа завоевали призовые места в региональном конкурсе по английскому языку

Лауреатами 1 степени стала Полина Миронова. Лауреатами 2 степени — Иван Пролетнов и Фаеза Саидова. Лауреатами 3 степени — Ксения Бычкова, Махина Салимова и Никита Смирнов.

Колледж гордится успехами своих студентов и желает им дальнейших достижений в изучении английского языка. Это вдохновляет других учащихся стремиться к новым вершинам и не останавливаться на достигнутом.

Организаторы и преподаватели конкурса выражают благодарность всем участникам за их упорство, трудолюбие и настойчивость. Это достижение подтверждает, что при наличии желания и усилий можно добиться успеха в любой области.

«Мы поздравляем студентов Красногорского колледжа с победой в региональном конкурсе по английскому языку! Это еще одно подтверждение того, что образование и знания — ключ к успеху. Желаем дальнейших успехов в учебе, творчестве и личной жизни!», — сказали преподаватели Красногорского колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.