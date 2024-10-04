Студенты Красногорска встретились с представителями молодежной организации

В Московском областном филиале прошла встреча студентов с представителями регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Встреча была насыщена интересной и полезной информацией о трудоустройстве, традициях и активной студенческой жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Специалисты организации рассказали о самых увлекательных творческих мероприятиях, возможностях участия в них и программах на разнообразных слётах, форумах и квизах. Они подчеркнули, что стать участником может каждый желающий.

Руководитель студенческих педагогических отрядов поделилась опытом наставничества и подготовки вожатых. Она рассказала о том, как проходит процесс обучения и какие навыки можно получить, работая в педагогическом отряде.

Руководитель отрядов проводников рассказала о летней подработке в студенческих отрядах проводников. Она отметила, что это не только возможность заработать, но и шанс посмотреть страну, путешествуя по разным городам и регионам.

Заведующий отделом креативных индустрий в городском округе Красногорск рассказала о возможностях для студентов в этом регионе. Она отметила, что здесь есть много интересных проектов и мероприятий, в которых можно принять участие.

Движение студенческих отрядов России имеет более чем полувековую историю. В 2024 году оно отметит свой 65-летний юбилей. За это время через школу студенческих отрядов прошло более 20 миллионов человек.

Встреча позволила студентам узнать больше о возможностях, которые предоставляет движение студенческих отрядов. Она также помогла им понять, что участие в отрядах может быть интересным и полезным опытом, который поможет им в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.