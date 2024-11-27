Студенты Краска обсудили здоровый образ жизни на Всероссийском конкурсе

Студенты ГБПОУ МО «Красногорский колледж» — члены команды АЗИМУТ — вновь присоединились к Всероссийскому конкурсу социальных проектов «Общее дело ПРО». Их цель — ориентация молодежи на здоровый образ жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На первых занятиях в пяти группах первого курса Волоколамского филиала колледжа ребята обсудили важные темы: образ жизни, ценности, цели, нравственные качества. Они проанализировали, как здоровый образ жизни влияет на все эти аспекты.

В конце занятия студентам предложили пройти опрос в канале группы АЗИМУТ в Telegram. Результаты опроса покажут, какое влияние работа команды оказывает на сознание студентов.

Таким образом, команда АЗИМУТ продолжает свою работу по продвижению здорового образа жизни среди молодежи. Это важная задача, которая помогает формировать у молодых людей правильные ценности и ориентиры.

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