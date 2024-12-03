Студенты Королева стали победителями и призерами финала Всероссийского чемпионата

В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», где призерами стали студенты Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева, передает пресс-служба администрации округа.

Первое место в категории «Сантехника и отопление» взял Никита Франгулян, второе место в категории «Слесарные работы с металлом» занял Роман Жуков.

Всего в соревнованиях принимали участие более 900 лучших специалистов со всей страны. Состязания проходили по 55 компетенциям для студентов среднего профессионального образования и 20 для юниоров.

«Поздравляю Никиту, Романа и весь коллектив МЦК — Техникума, в особенности директора Ираиду Анатольевну Ласкину, с отличными результатами! Желаю дальнейших успехов и достижений», — сказал глава г. о. Королёв Игорь Трифонов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.