Студенты Королева будут разрабатывать проекты с университетом Санкт-Петербурга

Студенческое научное общество Технологического университета имени А. А. Леонова и молодежная команда Научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО в городе Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве для проведения научно-исследовательских проектов. Целью сотрудничества является популяризация научной и исследовательской деятельности среди молодежи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На подписание соглашения вышли Данил Селин, студент и химик-исследователь Университета ИТМО, а также Яна Санталова, студентка и председатель СНО Технологического университета имени А. А. Леонова. Для делегации Университета подмосковного наукограда была организована ознакомительная экскурсия с инфраструктурой центра и студенческими разработками.

В ближайшее время рабочая группа студентов планирует разработать план дальнейшего сотрудничества, чтобы эффективно работать над научными проектами и привлекать внимание молодежи к научной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.