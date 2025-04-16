Студенты Коломны взяли медали на конкурсе инклюзивного литературного творчества

В Подмосковье прошел VII региональный конкурс инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга!», на котором студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевали 4 медали. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс организовали колледжи «Подмосковье» и «Энергия», в нем приняли участие 80 педагогов и учащихся из 27 образовательных учреждений Московской области. По словам организаторов, конкурс стал важным событием, которое стирает границы и дает возможность людям с особыми возможностями здоровья проявить себя в поэзии, прозе и публицистике.

Первое место в номинации «Публицистика» заняла Ксения Акимкина, ее научным руководителем стала доцент Екатерина Серебрякова. В номинации «Проза» победу одержала Марина Орлова под руководством доцента Юлии Финиковой.

Серебряные медали в номинации «Проза» завоевали Егор Гребенников с рассказом «Голос Надежды» и Сергей Дубинин с эссе «Моя профессия и мое призвание — тьютор», в котором он поделился опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Когда объявили конкурс, мы с Сергеем [Дубининым] сразу решили участвовать. У него уже был опыт работы тьютором в начальных классах школы № 16, и мы хотели подчеркнуть значимость этой профессии в эссе», — рассказала Валерия Трофимова, доцент кафедры педагогики и научный руководитель студента.

Лучшие работы участников будут направлены на всероссийские конкурсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.