Студенты Коломны стали призерами международного конкурса эссе

Команда второкурсников из Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) заняла второе место в международном конкурсе эссе на английском языке под названием «Единство в различии», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Студенты Сергей Семенов, Алина Синицина и Лидия Пронина представили свою работу, посвященную сравнению систем образования в России и Великобритании. Научным руководителем команды выступила доцент кафедры иностранных языков Наталья Киселева.



Ежегодно конкурс проводится при участии патронов и партнеров. Генеральным партнером конкурса является Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, а организатором — образовательная компания RELOD.

«Поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов в изучении иностранных языков», - добавили в пресс-службе ведомства.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.ё



«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», - сказал глава области.

