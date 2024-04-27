Студенты Коломны поучаствовали в Евразийском экономическом форуме

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Третьекурсники экономического факультета Коломенского ГСГУ Екатерина Володина, Алина Елкина, Лидия Яковлева и Никита Соболь вернулись с 14-го Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум, проходивший при поддержке Минобрнауки РФ, собрал свыше 17 тыс. человек из 114 стран. Тема форума «Россия — Евразия — мир, интеграция — развитие — перспектива» объединила экспертов в сфере экономики, послов, бизнесменов, общественных деятелей и дипломатов.

Для студентов и молодых ученых были организованы лекции от ведущих специалистов. Студенты Коломны также посетили «Конгресс предпринимательства и инжиринга» и ознакомились с достопримечательностями Екатеринбурга.

Кураторами студентов выступили доценты Юлия Максимова и Татьяна Капанина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.