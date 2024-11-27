Студенты из Коломны присоединились к Всероссийскому проекту «Театр в массы»

Молодежный театр «На Зеленой», созданный и действующий при Государственном социально-гуманитарном университете, приглашают жителей и гостей городского округа Коломна на спектакль «Он, она, окно и…». Это — блестящая комедия положений по пьесе знаменитого английского драматурга Рэя Куни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

История, которую сыграют на сцене коломенские студенты, разворачивается в гостиничном номере, где помощник премьер-министра уединяется с хорошенькой секретаршей. Казалось бы, ничто не предвещает беды, но…

«Непредсказуемый сюжет, море нелепых ситуаций, искрометный юмор и отличное настроение ждут вас», — обещают актеры.

Спектакль в двух действиях с антрактом в рамках Всероссийского проекта «Театр в массы» будет представлен публике в пятницу, 29 ноября, в актовом зале ГСГУ по адресу: улица Зеленая, дом 30. Начало представления в 18:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.